Množí se konflikty kvůli opatřením. Ještě jich přibude, bojí se expert

Že jsou policisté a strážníci připraveni proti lidem, kteří porušují protiepidemická opatření, tvrdě zasáhnout, dokazuje hned několik případů z posledních dní. Proč lidé proti nařízením rebelují i tváří v tvář strážcům zákona a nebude podobných konfliktů přibývat? I na to se redakce TN.cz zeptala psychologů.

Žena bez roušky sražená k zemi, na ní klečí několik policistů a opodál hlasitě pláče malé dítě. Přesně tuto scénu natočil na mobil v úterý odpoledne muž z Ostravy. Strážcům zákona spílal, podle popisku u videa měl ale problémy i on sám - prý kvůli tomu, že na veřejnosti kouřil.

Podobná scéna se odehrála ten samý den ve stovky kilometrů vzdáleném Jablonci nad Nisou. I tam policisté přímo na ulici pacifikovali údajně nespolupracující ženu, i tady bylo podle videa, které natočila svědkyně, poblíž malé dítě, které všemu přihlíželo. A už minulý týden vyvolaly vlnu nevole a kritiky záběry z Berouna, kde strážníci kvůli odmítání roušky "zaklekli" na teprve čtrnáctiletého chlapce.

Podívejte se, co předcházelo zákroku proti ženě v Ostravě. Záběry zveřejnili strážníci:

Co část Čechů vede k tomu, že si nechtějí ochranu obličeje nasadit? A nehrozí, že s pokračujícím nouzovým stavem a lockdownem bude podobných střetů a konfliktů nadále přibývat? I na to se redakce TN.cz zeptala zkušených psychologů Jana Laška a Jeronýma Klimeše.

"Ve hře je několik proměnných: Dlouhodobé omezení osobních práv občana, které bohužel nevede k lepšímu, spíše naopak; dále všeobecný a psychologicky vysvětlitelný odpor vůči těmto omezujícím pravidlům, která nařídili „oni.“ A také viditelné a zcela nepřípustné nezvládnutí oficiálně propůjčené moci policistům," zamýšlí se Lašek.

Také připomíná, že se lidem dostávalo ujištění, že policisté budou v prvních dnech lockdownu spíš vysvětlovat a radit a budou shovívaví. "Pak je třeba se obávat dnů dalších," varuje.

Paradoxem je podle něj i to, že zatímco běžný občan "může svoji neposlušnost vůči nařízením demonstrovat," policisté mají jasně daná přísná pravidla, kterých se musejí ve službě držet.

"Jedná se zjevně o nezvládnuté excesy pánů, kteří nepochopili, co po nich nadřízení chtějí. Nicméně jde jistě pouze o výjimečné jedince, kteří dělají těm solidním policajtům velmi špatnou reklamu a pak dojde k u nás velmi rozšířenému a oblíbenému házení do jednoho pytle," domnívá se Lašek.

Podle něj jde o důkazy šířícího se "buranského chování, které nám předvádějí i z nejvyšších míst a které se stává normou. Obávám se, že podobných projevů chování bude ze všech stran přibývat. Na konci tunelu je tma," uzavřel Lašek.

"Roušky jsou rozporuplné politikum, proti kterému je dobře polovina národa. Právě tento postoj k anticovidovým opatřením rozhodne, na čí straně bude divák scény, komu bude fandit. Ne to, jestli ty zásahy jsou udělány řemeslně správně a zda jsou právně opodstatněné," přidává svůj úhel pohledu psycholog Jeroným Klimeš.

Podobně razantní zásahy mohou navíc podle něj připravit policejní sbor o sympatie veřejnosti. "Když takto zpacifikují zloděje, budou mít sympatie na své straně. Když totéž udělají kvůli roušce, tak jim lidé nadávají. Pokud někdo odmítne prokázat totožnost a nespolupracuje, pak je nějaký podobný zásah na místě. Ale to už není kvůli covidu, ale kvůli tomu, že neposlouchá policii," tvrdí psycholog.

Podle Klimeše to, že podobným scénám přihlížejí děti, dobré není, ale prý se s tím nedá příliš dělat, protože policisté se prý při výkonu svého povolání na ně mohou ohlížet jen omezeně.

"Práci policie ztěžuje fakt, že v populaci je vždy část, která se s ní ráda popere. Je to okolo procenta, ale je tam, takže takové scény zákonitě vznikají," říká Klimeš.

Že je doba extrémně napjatá, což by si měli uvědomovat lidé i strážci zákona, si myslí advokát Jan Černý. "Nicméně platí vládní opatření, které je závaznou právní normou, a proto ho dodržovat musíme. Pokud tedy policisté někoho přistihnou bez respirátoru tam, kde je povinnost ho nosit, vyzvou ho k jeho nasazení. V případě, že neuposlechne, měl by být ztotožněn, tedy předložit občanku nebo jiný průkaz totožnosti. V případě, že občan takové výzvě nevyhoví, odvedou ho policisté na služebnu. Při kladení odporu mohou použít donucovací prostředky. Ty by ale měly být použity jenom v krajním případě," zdůraznil pro TN.cz.

Neuposlechnutí výzev, kladení odporu a nenošení ochrany obličeje v době, kdy je to povinné, je podle něj přestupek, za který provinilci mohou dostat pokuty v řádu tisíců korun. "V případě, že občan klade aktivní odpor, který může být považován za napadení policisty, může to být kvalifikováno i jako trestný čin," varoval zkušený advokát.

Velký rozruch vyvolalo minulý týden video zákroku berounských strážníků proti čtrnáctiletému chlapci: