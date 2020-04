Množí se spory kvůli nošení roušek. Dívka dokonce hrozila sebevraždou

Policisté přijali oznámení o mladé ženě, která chtěla spáchat sebevraždu skokem z okna v jednom z píseckých bytů. Společně se záchranáři vyrazili muži zákona na místo, kde našli zhroucenou dívku. Ta jim řekla, že chce ukončit život kvůli tomu, že se pohádala s kamarádkou. Ta měla dívce podle jejích slov vytknout, že nemá roušku.

Takový případ však v současné době není podle policie vůbec ojedinělý. Například v Plzni policisté nedávno řešili spor dvou mužů. Ti se pohádali na zastávce městské hromadné dopravy, a to opět kvůli (ne)zakrytí nosu a úst.

Šestašedesátiletý důchodce, který se po ulici pohyboval bez roušky, podle policie schválně několikrát zakašlal, když čekal na autobus. To se nelíbilo o deset let mladšímu muži, který ho napomenul. Senior na to zareagoval tím, že si rozepnul bundu, pod kterou měl schovanou palnou zbraň. Připojil i výhrůžná slova.

Muži zákona v souvislosti s podobnými případy upozorňují, že musí reagovat na všechna oznámení a musí vyjíždět i k těmto sporům, zatímco by mnohdy byli potřebnější někde úplně jinde.