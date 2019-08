Mobilní revoluce? T-Mobile má nové tarify! Nabízí neomezená data

T-Mobile při nacenění nových tarifů využil poznatků, které nasbíral během letošního léta, kdy dal zákazníkům možnost využívat neomezená data. Podle toho určil, jaký objem dat nejčastěji zákazníci využijí.

Nový tarif si klienti sestaví sami. Určí si, jestli potřebují neomezené volání, za to zaplatí 400 Kč, nebo jim stačí jen 100 volných minut a SMS (za 250 Kč měsíčně), případně dvojnásobné množství (300 Kč měsíčně). V nabídce jsou pak i hlasové služby s volnými minutami a SMS zprávami do zahraničí.

Pak si klienti vyberou, jak velký objem dat vyžadují. T-Mobile nabízí varianty 1,5 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 7 GB, 12 GB, 16 GB, případně "neomezená" data. Ta nabízí ve dvou variantách. Ve variantě HD za 875 Kč měsíčně získají klienti 50 GB skutečně neomezených dat, pak jim bude rychlost zpomalena na 10 MB/s, což je ovšem stále relativně vysoká přenosová rychlost, která by měla, možná až na sledování videí ve vysokém rozlišení, na většinu prohlížení internetu stačit. Pro ty, kteří chtějí skutečně neomezená data, nabízí T-Mobile takovou variantu za 1 175 Kč. U roamingu v EU jsou "neomezená" data omezena na 35, respektive 40 GB u tarifu Max.

Pro zjednodušení ukázal T-Mobile čtyři modelové tarify s neomezeným voláním – 1,5 GB za 525 Kč, 3 GB za 625 Kč, 12 GB za 825 Kč a neomezená data ve variantě HD za 1 275 Kč. Tarify lze ještě zlevnit přidáním do Magenty 1, pokud si u operátora objednáte více tarifů. Pro srovnání, stávající tarif s neomezeným voláním a 12 GB dat (Mobil L+) stojí u T-Mobilu 1 199 Kč. Přechod na nové tarify je pro stávající klienty volitelný.

Novinkou je to, že jsou tarify bez závazku. Ty nabízí i konkurence, zpravidla si ale za ně připlatíte, případně dostanete menší datový objem. T-Mobile mezi klienty se závazkem na dva roky a těmi, který mají tarif bez závazku, takový rozdíl teď nedělá. Ti s dvouletým závazkem mají ale nárok na příspěvek na nový telefon. A to až do výše 5 000 Kč, pokud si objednají tarif dražší než 1 500 Kč měsíčně.

Neomezený tarif nabízí od letošního léta i konkurenční Vodafone, klient ale musí mít zároveň pevný internet na doma a mobilní tarif si musí objednat pro alespoň dva zákazníky. Cena se pak mění od 998 Kč měsíčně (2 čísla) do 599 Kč měsíčně (4 a více čísel).

V minulých případech, kdy jeden z operátorů představil nové tarify s výrazně obměněnou nabídkou, ostatní v řádu dní, nejpozději týdnů, svoji nabídku dorovnali. Reakce O2 a Vodafonu se tak dá očekávat brzy. Srovnání stávající nabídky najdete v tabulce: