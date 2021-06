Modelka Veronika Kopřivová popsala svůj porod. Rodila čtyři dny

Veronika Kopřivová se nejvíce proslavila vztahem se slavným hokejistou Jaromírem Jágrem. Už zhruba dva roky ale tvoří pár s modelem a finalistou soutěže Muž roku 2016 Miroslavem Dubovickým.

Právě s ním ve čtvrtek 27. května přivítali na svět dceru Ellu. Porod ale rozhodně neproběhl tak, jak si Kopřivová představovala.

Ještě v neděli 23. května se svým fanouškům na Instagramu svěřila, že ji čeká poslední pracovní týden. "Tento týden chci být ještě v plném pracovním režimu, ale pak to vyměním za přípravu domácnosti a dalších věcí kolem příchodu naší malé. No a taky ladění na porod, pořád si to nějak neuvědomuji. Snad malá mé plány vyslechne a dá mi ještě aspoň 2-3 týdny čas," plánovala si Veronika. Holčička ale maminku neposlechla a jen o pár hodin později Kopřivové praskla voda.

Do nemocnice se ale s partnerem hned nehnali a stihli ještě dobalit tašku do porodnice, vyprat dvě pračky s oblečením pro miminko a modelka si dokonce stihla i umýt vlasy.

Do porodnice nakonec Kopřivová dorazila v pondělí odpoledne a už v ní zůstala. Celé úterý a středu strávili s partnerem čekáním, které si krátili například hraním karetních her.

Ve čtvrtek se ale situace zdramatizovala a malá holčička musela rychle ven. "Nešlo to, jak jsem si přála, ale věřím, že vše dopadlo, jak mělo. Nejlépe pro nás obě," uvedla na závěr Kopřivová, která se tak stala poprvé maminkou.

