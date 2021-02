Moderátor Jančařík promluvil o svém návratu. "Moc se těším," vzkazuje

Moderátor Michal Jančařík před několika lety ochrnul, nehybnou má tak dolní část těla. Elán do života mu to však nevzalo. Dělá vše, aby žil i nadále plnohodnotně. Právě proto každý rok tráví několik týdnů v centru Paraple.



"Mám tady takové druhé Vánoce. Myslím si, že jednou za rok by sem každý, kdo má nějaké pohybové problémy jako já, měl zajet. Zjistit, co je nového, jaké jsou možnosti a kam se to všechno posunulo. K tomu je Paraple výborné,“ řekl Jančařík.



Jeho dny jsou v centru velmi nabité. Podstupuje jednu proceduru za druhou. Známý moderátor si však nepochvaluje jen skvělou atmosféru a zápal lidí, kteří svou práci dělají rádi. Výborná je tam také fyzioterapie se specialisty, kteří se zaměřují právě na vozíčkáře.



"Člověk se učí být samostatnější. S tím souvisí ergoterapie, kdy se lidé učí přelézt do auta lépe, než uměli nebo neuměli vůbec. Důležité je také dostat se sám na vozík. To jsem ještě nezvládl,“ svěřil se. Velkým snem Michala Jančaříka je naučit se jezdit jen na zadních kolech vozíčku. "Dotyčný tak může sjet z obrubníku po zadních kolech a jet dál. Je spousta věcí, které se můžu učit,“ doplnil.



Jančařík si letos pořádně užil také sněhové nadílky. Poprvé si totiž mohl vyzkoušet speciální běžecké lyže. "Bylo to náročnější, než jsem čekal. Měl jsem je párkrát na Šumavě. Když je stopa projetá strojově, tak je to o něčem jiném a jde to lépe. Do kopce mi ale museli pomoci kamarádi,“ podotkl.



Přestože je uvězněný na vozíčku, z moderátora stále vyzařuje dobrá nálada a energie. Navíc se také nemůže dočkat, až znovu zamíří do studia Televizních novin. "Jakmile koronavirus poleví, tak bych se měl vrátit zpět do poledních zpráv. Moc se na to těším. Na Nově jsem 20 let a návštěva tam mě vždy vzpruží,“ uzavřel Jančařík.