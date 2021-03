Moderátor urazil Meghan a odešel, cena televize klesla o šest miliard

Morgan byl jednou z tváří ranního pořadu “Dobré ráno Británie“ a hned v pondělí se nelichotivě vyjádřil o Meghan krátce po odvysílání rozhovoru, který s princem Harrym poskytla americké stanici CBS.

Meghan prý “nevěřil ani slovo“, když líčila, jak jí život v královské rodině dovedl k myšlenkám na sebevraždu. “Nevěřil bych jí, kdyby mi četla předpověď počasí,“ dodal.

Sledovanost pondělního „dobrého rána“ poprvé překonalo ranní vysílání konkurenční BBC. Přesto znamenalo Morganův konec. Britská rada pro vysílání dostala na jeho vystoupení 41 tisíc stížností. Mnoho z nich se týkalo jeho údajného znevážení lidí, kteří se dostali do duševních problémů. V tomto duchu si podle zjištění CNN u úřadu dohlížejícím na regulérnost vysílání stěžovala i Meghan.

Moderátor pak druhý den při kontroverzi se svým kolegou, který ho obvinil z očerňování Meghan, odešel v přímém přenosu ze studia s tím, že toho má dost.

Poté, co televizi ITV opustil, klesla její tržní hodnota o 200 miliónů liber (přes šest miliard Kč), napsal ve středu britský deník The Guardian s odkazem na pokles ceny akcií provozovatele stanice. Podle analytiků to může být jak odchodem populárního moderátora spojeným s obavami o ztrátu sledovanosti, tak hrozbou, že televizi poškodí vyšetřování stížností na jeho výroky ohledně Meghan.

Stanice ITV měla přitom na vysílání rozhovoru moderátorky Oprah Winfreyové s princem Harrym a Meghan v Británii exkluzivitu, dívalo se na něj přes 13 miliónů lidí. Celkově pak po celém světě zhlédlo interview podle údajů televize CBS téměř 50 miliónů diváků.