Moderátorka na Trumpovi nenechala nit suchou, u debaty se pěkně zapotil

Stejný čas, stejný formát, ale dvě konkurenční televize a vzdálenost obou mužů téměř dva tisíce kilometrů. Tak vypadal čtvrteční nepřímý střet Joa Bidena a Donalda Trumpa.

Současný prezident v něm vůbec poprvé připustil poklidné předání moci. Velkou část vysílání se ale spíš dohadoval s moderátorkou. Na její dotaz, zda si nechával dělat test v den předvolební debaty odpověděl: "Možná jsem si ho nechal udělal, možná ne."

Moderátorka nenechala prezidenta vydechnout. Nedovolila mu odbočit od jejího dotazu a pokud neodpověděl na to, na co se ptala, pokládala mu stejnou otázku neustále dokola. Chtěla například vědět, jak je to s tím, že téměř 10 let neplatil federální daně ve výšce přibližně deseti miliard korun.

"Mám jen velmi malý dluh oproti těm institucím, kterým jsem udělal laskavost a které si chtěly půjčit peníze," odpověděl jí nepřímo. "To, co říkám, je, že ta částka je jen zlomek mého čistého jmění," dodal vyhýbavě.

Podle komentátorů je vítězem obou dnešních debat právě moderátorka Guthrieová. Bidenova diskuze byla poklidnější. Diváci se ho ptali na hodně otázek ohledně koronaviru.

"Pokud vědci řeknou, že vakcína je připravená a byla úspěšně otestována ve všech třech fázích, tak ano, očkoval bych se. A povzbudil bych lidi, aby to udělali také," odpověděl Biden na dotaz týkající se očkování.

Po skončení debaty zůstal v místnosti a odpověděl divákům na otázky, na které se během pořadu nedostalo. Na internetu Bidena sledovalo více než půl milionu diváků.