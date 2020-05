Ministr Vojtěch překvapil v baru v centru Prahy! Podívejte se na video

Ministr Adam Vojtěch je muž mnoha tváří. Kromě správy resortu zdravotnictví se také věnuje zpěvu a hře na klavír. V rámci natáčení reportáže do pořad Život ve hvězdách ho reportérka Rebbeca Diatilová požádala, aby v restauraci v centru Prahy zahrál na klavír a zazpíval. Podívejte se na ukázku a jak to celé dopadlo? Na to podívejte v pořadu Život ve Hvězdách ve 21:25 na Nově.