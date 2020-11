Moderna požádá o schválení vakcíny proti koronaviru už dnes

Vakcína od společnosti Moderna se tak stala druhou vakcínou, která dosahuje úspěšnosti téměř 95 %, společně s vakcínou od firmy Pfizer and BionTech. Obě vakcíny také fungují na podobné bázi a to využíváním genetického materiálu RNA z koronaviru. Imunitní systém naočkovaného člověka poté vytvoří protein, díky kterému bude pro vir těžší proniknout do těla.

"Věříme, že naše vakcína nám poskytne nový a silný nástroj, který může změnit průběh této pandemie a pomůže nám předcházet závažným onemocněním, hospitalizacím a úmrtím." uvedl ředitel společnosti Moderna, Stephane Bancel.

Výhodou této vakcíny je mimo jiné o třetinu nižší cena oproti vakcíně od firmy Pfizer a BionTech. Dalším pozitivem je také menší náročnost na její skladování jelikož k jejímu uchovávání stačí "pouze" teplota -20°C, narozdíl od -70°C u vakcíny od Pfizeru.

Společnost vakcínu testovala na zhruba 30 000 dobrovolnících. Každý z nich obdržel dvě injekce, část z účastníků dostala placebo a část dostala vakcínu. Z celkového počtu bylo pozitivně testováno 196 lidí a z toho 11, kteří vakcínu dostali. Studie také zjistila, že nikdo z očkovaných, kdo byl pozitivně testovaný neměl žádné vážné přiznaky a vakcína fungovala ve všech věkových kategoriích stejně.