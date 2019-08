Modifikovaná prasečí srdce plánují transplantovat lidem. Už do tří let

Modifikovaná prasečí srdce by mohla do tří let zachraňovat lidské životy. Oznámil to chirurg Terence English, který před 40 lety provedl ve Velké Británii první úspěšnou transplantaci srdce. Je přesvědčen, že prasečí orgán výrazně zkrátí dlouhý list čekatelů na transplantaci, možná ho úplně zruší.