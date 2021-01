Modravu drtí covid. Mohou za to návaly turistů, myslí si starosta

Slavná šumavská Modrava je momentálně nejvíc zasaženou obcí koronavirem v Plzeňském kraji. Trvale tam žije 78 obyvatel, z toho 13 je nakažených. Podle starosty je to i kvůli turistům, kteří oblast hojně navštěvují. Pokud se prý situace nezlepší, plánuje zavést přísná opatření.

Šumavu teď každý víkend navštíví tisíce lidí. Přijíždějí za přírodou a zimními radovánkami. Jenže právě návaly turistů jsou podle modravského starosty Antonína Schuberta jedním z důvodů, proč je tu 17 % obyvatel nakažených.

"Modrava je opravdu masivně navštěvovanou obcí, tak je to jedna z možných variant, že se ten virus mohl do tý Modravy v takový míře dostat i touto cestou," tvrdí Schubert.

"Nelze vyloučit přenos komunitní, například v rámci řekněme turistického ruchu nebo cestování za rekreací," prozradil ředitel hygienické stanice Plzeňského kraje Michal Bartoš.

"Abych pravdu řekla, tak z toho nejsme úplně nadšení. Ta Šumava je teď hodně přehlcená," tvrdí místní. "Jsem z toho poněkud zklamaná, protože ten náš komfort skončil. Je tady prostě hodně aut, hodně bordelu od těch lidí," stěžují si.

Podle starosty turisté nejsou ohleduplní vůči místním a nedodržují nařízená opatření. "Přijel na Filipovu Huť autobus, ale ani jeden z návštěvníků neměl roušku," kritizuje Schubert.

Pokud by se situace na Modravě ještě zhoršila, plánuje obec přejít k radikálnějším opatřením. "Je to jediná možná varianta, a to je omezení počtu parkovacích míst. Ty návaly turistů jsou tady obrovský," říká starosta.