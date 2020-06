Mohla Maddie žít? Úřady o Bruecknerovi věděly rok před jejím zmizením

Portugalské úřady věděly, že Christian Brueckner, podezřelý z únosu a vraždy Maddie McCannové, v Německu pykal za sexuální zločiny. Přiznal se k tomu rok před zmizením holčičky. Jeho jméno ale nebylo přidáno do seznamu sexuálních predátorů.

Brueckner soudkyni v portugalském Algarve v roce 2006 přiznal, že má záznam v trestním rejstříku za činy, které spáchal v Německu. Dokonce jí oznámil, že spáchal sexuální zločiny. U soudu byl odsouzený pedofil za to, že kradl naftu z nákladních aut. Informuje o tom portál Daily Mail.

"Když mi bylo 17 let, byl jsem v Německu odsouzen za krádež a sexuální zločiny," citoval Bruecknerova slova portál. Jeho výpověď ale nikdo nepředal policii, a jméno Christian Brueckner se tak nejdříve ani neobjevilo v seznamu sexuálních predátorů, kteří žijí v Algarve.

O rok později, když policisté pracovali na případu malé Maddie, dali dohromady jména všech cizinců, kteří bydlí v oblasti Praia da Luz, kde dívenka zmizela, a byli za zneužití dětí odsouzeni. Brueckner ale nebyl ani v tomto seznamu, protože jeho předchozí výpověď u soudu nikdo nepředal policii.

Portugalští vyšetřovatelé už tak čelí nařčením z neschopnosti v souvislosti s případem Maddie McCannové. Brueckner se stal podezřelým až o 10 let později, kdy se chlubil kamarádovi v baru v Hannoveru, že ví, co se s Madeleine stalo. V současnosti mají německé úřady za to, že dívku zabil.

Portugalská policie také nechala zničit dodávku, ve které Brueckner v době zmizení Maddie přespával. Úředníci auto zabavili, když Němec nezaplatil pokutu uloženou soudem. Chtěli ji prodat a získat tak určené peníze, dodávka ale byla v tragickém stavu, a tak ji nechali zlikvidovat.

Brueckner se měl navíc jen měsíce předtím, než se Madeleine ztratila, chlubit, že v schovává a převáží malé děti v obytném vozu. "Nikdo je nenajde, nikdo tě nechytí," řekl podle portugalských médií otci kamarádky, žijící nedaleko Praia da Luz. V jiné dodávce, kterou vlastnil, kriminalisté našli tisíce pornografických snímků malých dětí.





Podívejte se na reportáž TV Nova o případu: