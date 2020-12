Moře v Chorvatsku pokryla bílá pěna! Místní se bojí o zdraví

Velká vrstva protipožární pěny pokryla moře severně od Splitu poté, co byl v jednom ze sil aktivován požární systém. Tamní úřady ihned začaly s vyšetřováním, dosud ale nebylo určeno, zda existuje riziko pro životní prostředí.

Nehoda se stala včera, kdy po náhlé aktivaci požárního systému sila unikla protipožární pěna. Incident se odehrál v přístavu severně od chorvatské metropole Split, která se nachází v jižní části země. Podle tamního starosty Blaženka Bobana by však nehoda neměla mít vliv na životní prostředí.

"Prozatím se určuje složení pěny, ale nemělo by to být nebezpečné pro životní prostředí, protože se jedná o protipožádní pěnu určenou k hašení požárů na moři. Musíme si ale ještě počkat a uvidíme, co ukáže analýza." uvedl Boban.

Někteří si dokonce mysleli, že se dočkali sněhové nadílky. "Moje děti si myslely, že sněží a těšily se. Já jsem nebyla moc šťastná, protože jsem si uvědomila, že to opravdu není sníh, ale jen další znečištění." řekla Branimira Mikelić-Vitasović.

Moře ve Vranjici bylo znečištěné hned několikrát v poslední době, naposledy před dvěma týdny. Před třemi měsíci dokonce bylo pokryto velkou ropnou skvrnou. Znečištění moře se tak pro obyvatele Vranje stalo každodenní záležitostí, a proto se obávají, že by to mohlo mít dopad na jejich zdraví. Dokonce před třemi týdny kvůli tomuto problému v oblasti probíhal protest.