Moskvané vyšli do ulic kvůli volbám, policisté jich stovky zadrželi!

Ještě před samotnou demonstrací muži zákona zadrželi vlivnou opoziční aktivistku Ljubov Sobolovou. Jak uvedl prokremelský portál Russia Today, Sobolová se zatčení vyhnula minulý víkend, když nakonec dostala jako matka nezletilého dítěte "jen" pokutu. I ona sama je jednou z vyřazených kandidátek.

Podle BBC se nepovolené sobotní demonstrace účastnilo asi 1500 lidí. Záběry a fotografie z místa ukazují, že policejní těžkooděnci se do protestujících Moskvanů pustili hodně tvrdě a neštítili se používat obušky.

Úřady nejprve informovaly o třicítce zadržených a 350 účastnících demonstrace. Organizace OVD-Info, která monitoruje zásahy policie, ovšem později uvedla, že policisté z mítinku odvedli několik stovek lidí - podle některých zdrojů asi 600, podle jiných až 800.

Podobná demonstrace se v Moskvě konala už minulý víkend - to policisté zadrželi dokonce více než tisícovku lidí. Ti do ulic vyrazili poté, co úřady ze zářijových komunálních voleb vyřadily řadu opozičních kandidátů. Údajně kvůli falšování podpisů na přihláškách. Podle demonstrantů má ovšem jejich vyřazení politický podtext.

