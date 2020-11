Moštárna věnovala zdravotníkům 700 litrů jablečného moštu

Moštárna ve Zlínském kraji věnovala 700 litrů jablečného moštu zdravotnickému personálu. Jablka získala moštárna převážně od místních pěstitelů, zpracovala je a rozeslala zdravotníkům do nemocnic na Zlínsku a Uherskohradišťsku.

Moštárna v Hostětíně chtěla poděkovat zdravotníkům za jejich práci. A tak uspořádala veřejnou sbírku jablek, do které přispělo mnoho místních pěstitelů. "Do této akce jsme zapojili také děti z okolních vesnic," řekl Radek Machů, ředitel Moštárny Hostětín.

"Chtěli jsme dětem z okolních škol ukázat, že je potřeba si práce zdravotníků vážit," vysvětlil Machů, proč do projektu zapojil i školáky a zárověň poděkoval všem pěstitelům a sadařům, kteří do jablečné sbírky nezištně přispěli.

"Vybrali jsme celkem dvě tuny jablek, které jsme zpracovali, naložili do krabic a poslali do nemocnic v Uherském Hradišti a ve Zlíně," dodal Machů. Mošt pak rozvezli do nemocnic ošetřujících pacienty s koronavirem. Moštárna vyvěsila tuto akci také jako výzvu na sociálních sítích pro ostatní moštárny.

Zdravotníci byli za jablečný mošt s rakytníkem vděční. "Jsme rádi, když se nám kdokoliv snaží zpříjemnit čas strávený v nemocnici. V tomhle je navíc spousta vitamínů," pochvalovala si staniční sestra Jana Zbudilová z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. "Vítáme každý čin a gesto, jsme rádi, že na nás lidé nezanevřeli," dodala.

Hostětínská moštárna zpracovává převážně jablka z regionu. Jsou to většinou staré odrůdy jabloní z okolí Bílých Karpat, které se dnes už běžně nesází. Podle Radka Machů byla tento rok dobrá sezóna jablek.