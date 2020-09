Mosty v Česku jsou v katastrofální stavu. Ohrožují bezpečnost

V Česku je každý sedmý most na silnicích druhých a třetích tříd v nevyhovujícím stavu. Na silnicích čtvrtých tříd dokonce každý čtvrtý most. Stát chce zvýšit rozpočet na jejich opravu.

Každý most podle svého stavu a kondice má přidělený jeden stupeň ze sedmibodové stupnice. Mosty, které mají pětku, šestku a sedmičku jsou ve špatném, velmi špatném a havarijním stavu. Celkově je takových mostů v celém Česku více než 3350.

Rekonstrukce stály stát doposud ročně 6 miliard korun, nyní to má být dvojnásobek. "Dotlačíme, a to říkám s plnou vážností, všechny správce k opravám. Bude na to dvojnásobný budget, to znamená z 6 miliard to bude 12 miliard,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček (ANO).

Na ministerstvu také bude zřízená nová funkce super úředníka, který bude mít na starosti všechny mosty ve vlastnictví státu.

"Vytvoříme pozici pana Mosta nebo paní Mostové, a ta bude mít na starosti všechny mosty,“ dodal Havlíček.

Za posledních 17 let se počet nevyhovujících mostů zdvojnásobil. Ty, které dostaly na stupnici sedmičku jsou v natolik katastrofálním stavu, že už je na nich provoz buď zcela zastaven nebo například omezen pouze pro pěší.

Z 12 tisíc mostů na silnicích druhých a třetích tříd je špatný každý čtvrtý, nevyhovuje jich 2862. Nejhůř je na tom Středočeský a Jihočeský kraj.