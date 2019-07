Motorkář (†25) při předjíždění spadl, skončil pod koly auta

Hlášení o nehodě dostali záchranáři, hasiči a policisté okolo 20. hodiny. K obci Staré Hutě na silnici I/50 v mezi motorkáři oblíbených buchlovských kopcích vyrazily hned policejní hlídky, záchranka a dvě jednotky hasičů, profesionální z Uherského Hradiště a dobrovolní z Buchlovic.

"V době příjezdu hasičů byla na místě nehody Policie České republiky a Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Hasiči zdravotníkům pomáhali s resuscitací motorkáře. Bohužel ten svým zraněním podlehl," uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Motorkáři bylo 25 let. Jel od Brna směrem na Uherské Hradiště. "Při předjíždění kamionu v pravotočivé zatáčce příliš naklonil motocykl, podjelo mu zadní kolo a on spadl na vozovku. Poté přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Peugeot 307," popsala nehodu mluvčí zlínských policistů Simona Kyšnerová.

V peugeotu cestovala jednatřicetiletá řidička a dítě, ti vyvázli bez zranění. Dechová zkouška u řidičky vyloučila, že by před cestou pila.

Kvůli vyšetřování a odklízení nehody byla silnice I/50 zcela uzavřená. Co přesně se stalo, zjišťují kriminalisté a dopravní policisté. Příbuzným motorkáře i řidičce peugeotu poskytli policejní odborníci psychologickou pomoc.