Motorkáře vynesla zatáčka, čelně se srazil s autem! Na místě zemřel

V pátek večer u Skořenic vyhasl život motorkáře, kterého zatáčka vynesla do protisměru, kde se čelně srazil s projíždějícím autem. Řidič druhého auta vyvázl bez zranění. Přesné příčiny nehody vyšetřuje policie.

Tísňová linka přijala hlášení o nehodě osobního auta a motorky mezi obcemi Skořenice a Přestavlky v pátek ve 21:40, na místo okamžitě vyrazili záchranáři i policisté.

Podle prvotního zjištění se nehoda pravděpodobně stala tak, že jel motorkář (†36) od Skořenic, do zatáčky vjel ale příliš velkou rychlostí, ta ho vynesla do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího auta. Na místě zemřel.

"Nikdo jiný se nezranil. U 35letého řidiče vozidla značky Audi A4 policisté provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. U motorkáře byla nařízena pitva," uvedla mluvčí policie Iva Kormošová.

Škoda na motorce byla odhadnuta na 50 tisíc, na osobním autě na 30 tisíc. Přesnou příčinu nehody nyní zjišťuje policie.