Motorkáři řádili v lese na Táborsku. Zraněný řidič pak utekl z nemocnice

Policie na jihu Čech řeší případ dvou mladíků, kteří na motorkách ve vysoké rychlosti projížděli lesem na Táborsku. Nejen že tam neměli co dělat, ale jeden z nich se po pádu vážně zranil a po transportu do nemocnice utekl.

Podle policie se minimálně dva mladíci ve věku dvacet a čtyřiadvacet let proháněli na motorkách po lesích nedaleko Soběslavi. Na stroje bez espézetek navíc usedli, aniž by měli řidičáky. Jeden z nich dokonce havaroval a zdravotníci ho museli po ošetření převézt do nemocnice, ze které pak následující den s vážným poraněním hlavy utekl.



Policejním hlídkám se ho podařilo po několika hodinách vypátrat a odvézt zpět do nemocnice. Podobných přestupků podle policie přibývá a roste i agresivita těch, kteří do lesů na motorkách i přes zákaz vyjíždějí.



Motorka sice nadělá stejný hluk jako třeba lesní technika, podle myslivců je ale rozdíl mezi traktorem, který v lese pracuje, a motorkáři, kteří tam jezdí jen pro zábavu. Ohromnou paseku mohou napáchat uprostřed lesa. Myslivci mají problémy s motorkáři v lesích už roky a nikdo je prý nedokáže zastavit.



"Je to pořád. Máme je tu tak desetkrát do roka a nejsou to jenom motorky, ale i čtyřkolky,“ stěžuje si předseda mysliveckého spolku Oto Baďuřík.



Stejné problémy hlásí lesníci po celé republice – strážníci například naháněli motorkáře v lesích na Liberecku. Poměrně často se stává i to, že bezohlední řidiči napadnou lesníky, nebo lesní stráž.