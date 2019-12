Sousedi v Třeboni se do sebe pustili zostra. Motorovkou a revolverem!

O lidech z jihu Čech se říká, že jsou kliďasové, jako by měli rybí krev. To o agresorovi z Třeboně neplatilo. Na sousedku si počkal nejprve před domem. Tam ji chytil za bradu a trhl jí hlavou do strany, což viděl ženin vnuk. Mladý muž se rozhodl bezpečí své babičky bránit a od vzteklého souseda si vysloužil ránu pěstí do obličeje.

Tu si nehodlal nechat líbit a na svou obranu vytáhl z kapsy plynový revolver. Vzteklounovi věnoval varovný výstřel nad hlavu, čímž ho vyděsil natolik, že utekl na zahradu své matky. Tam si dodal kuráže odloženou motorovou pilou a s ní v ruce se vrátil zpátky, uvedla policie.

Zatímco kolem sebe máchal nastartovanou motorovkou, řval na ženu s vnukem, že je zabije a uřízne jim "makovici". Agresorova matka se snažila syna uklidnit a zabránit mu komukoli ublížit. Dle informací policie nakonec k žádnému zranění nedošlo.

Ve středu třeboňští policisté předali vzteklému sousedovi sdělení o podezření z trestného činu nebezpečné vyhrožování a nyní je stíhán v režimu zkráceného přípravného řízení.

"Vede se trestní řízení, kdy pán je trestně stíhán pro čin nebezpečného vyhrožování a následně je to ve formě zkráceného přípravného řízení, tudíž do 14 dnů by měl být spisový materiál kompletně uzavřen s tím, že bude zpráva o stavu zkráceného přípravného řízení včetně spisového materiálu postoupena na příslušné státní zastupitelství," řekla k případu policejní mluvčí Hana Millerová.

Nejedná se o první případ, kdy se sousedské spory řešily extrémní cestou. V únoru se jeden z obyvatel panelového domu v Jindřichově Hradci odvážil požádat svého souseda, aby omezil hluk, kterým rušil všechny v domě a dotyčný na něj vytáhl pistoli a vyhrožoval mu, že ho zastřelí.

Kuriózní případ řešil i českobudějovický krajský soud poté, co se několik obyvatel Holubova na českokrumlovsku rozhodlo žalovat sousedy kvůli poníkovi. Ten podle nich neúnosně smrděl a rozladění místní žádali soudní nápravu.

"Neřeknu, že to bývá na pořadu dne, ale minimálně jednou za rok se vždycky nějaký takovýhle človíček najde, který extrémně reaguje," dodala Millerová.