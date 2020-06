Na vysokých školách je dálkové či online studium běžné. V době koronavirové krize si online vzdělávání vyzkoušeli i žáci a studenti základních a středních škol. Podle odborníků by bylo ideální, kdyby možnost online vzdělávání přetrvala i nadále. Například v situacích, kdy je dítě nemocné a musí zůstat doma by se tak online mohlo zapojit do běžné výuky.