Mráz či oteplení? Meteoroložka řekla, jaký bude zbytek zimy v Česku!

Do konce zimy zbývají dva měsíce, jarní slunovrat totiž letos připadá na 20. března. Jaký bude zbytek nejstudenějšího ročního období v Česku? Čekají nás nadále mrazy, nebo se naopak dočkáme oteplení?

S touto otázkou se redakce TN.cz obrátila na meteoroložku Dagmar Honsovou. Podle ní budou únor i březen podle všeho o něco teplejší, než je dlouhodobý průměr, přesto nás čekají i dny s celodenními mrazy.

"Podle sezónních výhledů počasí modelu CFS budou v Česku jak měsíce únor, tak březen teplotně mírně nadprůměrné (s teplotami o jeden až dva stupně vyššími oproti průměru) v porovnání s dlouhodobým normálem," uvedla Honsová. Ten má mezi lety 1981 až 2010 pro druhý měsíc roku v Česku hodnotu -0,9 °C, pro březen pak plus 2,9 stupně Celsia.

Ani nadprůměrně teplé měsíce ovšem podle Honsové neznamenají, že nás nečeká ještě minimálně několik takzvaných ledových dnů, kdy jsou teploty trvale pod bodem mrazu a také sněžení i v nížinách.

Zároveň Honsová zklamala ty, kteří vzpomínají na loňský mimořádně teplý únor. "Nevypadá to, že letošní únor bude teplotně tak výrazně nadprůměrný jako ten loňský, kdy byla odchylka 4,6 °C," upřesnila Honsová výhled počasí na další týdny a měsíce.

Pokud jde o srážky, tak ty by na rozdíl od teplot z normálu vyčnívat příliš neměly. "Srážkově by měl být únor i březen spíše průměrný a výrazněji nevybočovat z dlouhodobých normálů - srážkové úhrny jsou 38 mm v únoru a 48 mm v březnu. Kvůli teplotám to bude v nížinách spíše o dešti," uzavřela Honsová dlouhodobou předpověď.