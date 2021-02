Mráz v USA ohrožuje tisíce želv, záchranáři mají plné ruce práce

Během posledních dnů dobrovolníci zachránili z texaských pláží a pobřežních vod přes 2500 mořských želv. Živočichů se ujala záchranná stanice poblíž americko-mexických hranic. Pro ochranu zvířat před mrazem využívají záchranáři každý volný kout. Práci jim navíc komplikuje výpadek proudu.

Nízké teploty mohou mít pro mořské plazy fatální následky. Pokud želvám klesne tělesná teplota, nemohou plavat, žrát, a dokonce ani udržet hlavu nad vodou. "Pokud položíte chladem omráčenou želvu do několika centimetrů vody, utopí se," potvrdila pro NY Times ředitelka záchranné stanice Sea Turtle Wendy Knightová. Tak vysoký počet omráčených zvířat podle ní ve stanici nepamatují desítky let a případné úhyny by mohly významně ovlivnit místní želví populaci.



Pět druhů mořských želv, které se vyskytují u vod Texasu, patří mezi ohrožené druhy. Jakmile venkovní teploty v USA opět stoupnou, budou zdraví jedinci vypuštěni zpět do oceánu.



Přívaly sněhu a extrémní mrazy trápí Spojené státy již několik dní. Americký prezident Joe Biden dokonce v Texasu vyhlásil výjimečný stav.