Mrazivá věta na parte zavražděné z Rychnova! S otcem už nepočítají

"Zemřela tragicky zastřelením rukou svého manžela dne 11. července 2019," stojí v parte, které zveřejnil portál Blesk.cz. Děti se tak s otcem Miloslavem, který měl 47letou Helenu zastřelit pistolí v rychnovské restauraci, vypořádaly po svém.

49letý Miloslav chybí také ve výčtu pozůstalých na smutečním oznámení. Za rodinu jsou podepsány jen jejich tři děti, Helenin bratr se svými potomky a její rodiče. Parte je vyvěšeno také v podniku, kde k tragédii došlo. Tam také vzniklo improvizované pietní místo.

Rozhodnutí rodiny se nemůže nikdo, kdo četl vyjádření dcery, divit. Ta na facebooku uvedla, že její otec byl psychopat a manipulátor, který se ale na veřejnosti snažil působit, jak svou rodinu miluje. Manželku i děti měl ale dlouhodobě psychicky týrat.

"Nejenže nám sprostě nadával a byl na nás hrubý, schovával klíče od auta, takže když se v zimě dědečkovi přitížilo, musela za ním přijet maminka ve sněhu na kole, obtěžoval i mnoho dalších osob nám blízkým," napsala dívka na sociální síti s tím, že situace se vyhrotila v posledních čtyřech letech.

Vraždu manželky podle dcery Miloslav dlouhou dobu plánoval. "Celá tato chladnokrevná vražda byla předem naplánovaná a nejednalo se o žádný zkrat při hádce. Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme," uzavřela dcera.

Neštěstí se stalo ve čtvrtek večer v Rychnově nad Kněžnou. Muž měl manželku zastřelit poté, co mu oznámila, že se s ním chce rozvést. Údajně ji střelil do hlavy nelegálně drženou zbraní. Poté počkal na policisty. V sobotu ho soud poslal do vazby.

Podívejte se na reportáž TV Nova o případu: