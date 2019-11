Mrazivé detaily tragédie u Nitry: Odborník popsal, co přesně se stalo!

Ředitel znaleckého ústavu, který má na starost posouzení tragické nehody u Nitry, popsal, co přesně se stalo. Ani dva dny po srážce ale není jasné, co bylo prvotní příčinou. Podle svědků jel řidič náklaďáku moc rychle, navíc měl být přetížený. V ohrožení života stále zůstává 15letý chlapec.

Znalci, kteří zkoumají vraky aut, už dokázali zrekonstruovat průběh nehody. "Nákladní vozidlo Tatra se pohybovalo dole mírným kopcem, proti němu jel autobus. Tatra narazila do boku autobusu zhruba v polovině, nejdřív kabinou," popsal pro TV Markíza šéf žilinského ústavu soudního inženýrství Gustáv Kasanický.

Do autobusu po kabině narazila i korba nákladního auta, které převáželo zeminu a kameny. To byl podle Kasanického náraz, který napáchal nejvíce škod. Návěs autobus doslova roztrhl. "Jako by se tatrovka vpárala do autobusu," doplnil šéf znalců.

Levé přední kolo náklaďáku narazilo do levého zadního kola autobusu a obě se do sebe zaklínila. "Následoval tvrdý náraz. Tatrovka se otočila, převrátila, stejně tak se autobus otočil a převrátil do příkopu," uvedl Kasanický. Nehodu se povedlo zrekonstruovat i díky speciálním 3D skenerům.

Podle prvotních informací byl náklaďák přetížený a před nárazem se nebezpečně rozkýval. Tuto verzi původně potvrdila i slovenská ministryně vnitra Denisa Saková, už ve čtvrtek ale svá slova mírnila. "Je předčasné to komentovat, včera jsem naznačila jednu z možných příčin," sdělila Saková.

Také podle Kasanického se musí teprve zjistit, jestli byl na korbě těžší náklad, než měl být. Kameny a zemina byly totiž rozsypány po délce zhruba 50 až 100 metrů. "Až potom, co to posbíráme do nějakých kontejnerů a zvážíme, budeme vědět," prohlásil ředitel žilinského ústavu.

Reportáž TV Markíza včetně rozhovoru s Kasanickým:

Nákladní auto patří společnosti Pro Sun, která má sídlo v Ladomerské Vísce. Majitel ale reportérovi TV Markíza na dotazy neodpověděl. Prý je zaneprázdněný a k případu se vyjádří až po ukončení vyšetřování. Řidič kamionu se zranil jen lehce a policie by ho měla vyslechnout.

Nehoda se stala ve středu krátce po 13. hodině u obce Malanta nedaleko Nitry. Zemřelo při ní 12 lidí, nejmladší oběti bylo 15 let a nejstarší 70 let. Jména všech obětí ve čtvrtek zveřejnila policie. Dalších 20 lidí převezli záchranáři do nemocnic, 14 zraněných v nich ještě zůstává.

Podívejte se na reportáž TV Nova o obětech nehody: