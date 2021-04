Řidič osobního automobilu se na poslední chvíli vyhnul strašlivé nehodě. Přes silnici mu přeskočil obrovský jelen. Naštěstí se nikomu nic nestalo a jelen ke všemu předvedl výkon, za který by se nemusel stydět ani profesionální skokan do výšky. Při překonávání silnice ve východní části Rumunska totiž vyskočil do výšky dvou metrů. Podívejte se na video.