Mrazy v Evropě nejspíš brzy skončí, polární vír přinese jarní počasí!

Polární vír je jev, ve kterém rotuje studená masa vzduchu. Vyskytuje se na severní i jižní polokouli. "Na severní polokouli vír rotuje od západu směrem k východu – podobá se tedy obrovské cykloně. Existuje během celého roku, ale nejsilnější je v zimě, přibližně od příchodu polární noci," vysvětlil Meteopress na svém webu.

Pro konec ledna je typické, že se síla polárního víru snižuje. "Je to dáno tím, že se úhel Slunce nad polárními oblastmi začíná zvětšovat," popsala jev Dagmar Honsová. Díky tomu se dočkáme v posledním lednovém týdnu změny.

Vír totiž naruší očekávaná teplotní vlna a přinese tím pádem vyšší teploty. "Zatím to vypadá na výrazné oteplení na Sibiři," doplnila Honsová. Není ještě jasné, jak to zamíchá počasím u nás. Vypadá to ale, že si letos už nízkých teplot moc neužijeme. V únoru bude zima spíše nadprůměrně teplá.

Problémy s letošním počasím mají především lyžařské areály. Na horách sněhu přibývá opravdu málo. Ve čtvrtek byla nejhorší situace například v Krušných horách, kde leželo na hřebenech jen od dvou do patnácti centimetrů sněhu, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Na aktuální sněhové zpravodajství ke konkrétnímu dni se můžete podívat zde.