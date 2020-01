V řece plavaly desítky mrtvých ryb! Neprodaní vánoční kapři, tvrdí rybáři

Měly skončit na vánočním stole po ráně paličkou, místo toho ale ryby zažívají podstatně delší a trýznivější smrt. "Ta šance na přežití je malá," smutnil Jan Pohl, hospodář rybářského svazu z Hradce Králové. Jde zhruba o 150 kaprů, kteří původně tvořili živé hejno.

Televizi Nova na případ upozornili diváci, kteří se procházeli po Moravském mostě. Většina kaprů už je po smrti. Okolo nich ale stále plavou živé kusy, je jich asi jen desetina. "My se domníváme, že to jsou zbytky vánočního prodeje, který někdo neoprávněně vylil do našeho revíru," doplnil Pohl.

Jde jen o kapry, žádné další druhy tam nejsou. Ryby jsou stejně velké a mají na sobě odřeniny - typické právě pro pobyt v kádích. Tím, že se dostaly do ledové vody, utrpěly šok a uhynou. Navíc by nesehnaly potravu. Rybáři teď budou muset všechny uhynulé kusy vylovit.

Případem se zabývá také policie. "Až na základě šetření a vyjádření zainteresovaných institucí se rozhodne, zda se jedná o nějaké protiprávní jednání," vysvětlila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Ryb se mohl zbavit někdo, komu se nevyplatilo je vozit zpátky do sádek. Prodejce ryb nemusel kádě vylévat přímo u Moravského mostu, ale teoreticky i jinde. Hejno tam s proudem mohlo časem doplavat.