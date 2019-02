Hledání matky mrtvého miminka nekončí, proběhlo 400 testů DNA

Mrtvé miminko předloni v srpnu objevil dvaačtyřicetiletý bezdomovec. “Otevřu jednu popelnici, naberu si sběr. Otevřu druhou a tam prostě leželo novorozeně. Ani jsem na něj nesahal. Bylo úplně zmodralý, nedýchalo, nic. A jenom jsem zabouchl popelnici,“ popsal již dříve bezdomovec Martin.



První, co udělal, bylo, že prosil kolemjdoucí, ať zavolají policii. “Dva dny jsem se z toho klepal. Jak někdo něco takového dokáže udělat? Protože jsou babyboxy, chtěj adoptovat děti. A když to někdo takhle vyhodí to miminko malinkatý. To bylo fakt mimčo!“ řekl Martin.



Novorozenec, jehož pohlaví nechtějí kriminalisté zveřejnit, byl zdravý a narodil se v devátém měsíci. To prozradila provedená pitva.



“Co se týká právní kvalifikace, tak zvažujeme dvě. A to buď zločin vraždy anebo vraždu novorozeného dítěte matkou,“ sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.



Kriminalisté pracují i s verzí, že do centra Liberce mohl dítě zavézt někdo z Polska nebo Německa. Kvůli tomu už policie kontaktovala sousední státy. Zatím bezvýsledně.



Vyšetřovatelé také vypracovali seznam žen, které kvůli tomu podstupují test DNA. “Vyšetřili jsme asi 400 žen, další máme vytipované, zatím bezvýsledně,“ shrnula Suchánková.