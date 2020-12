Mrtvé miminko s covidem-19 zmizelo ze statistiky. Úřad vysvětlil proč

Česko je opět bez obětí koronaviru ve věku do 14 let. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z tabulky totiž po necelých dvou týdnech vyřadil miminko, které se ženě nakažené covidem-19 narodilo mrtvé. Pozitivní byl i novorozenec. Nejednalo se však o smrt v běžném smyslu, řekla TN.cz mluvčí ÚZIS Lenka Svobodová.

Statistický ústav odstranil mrtvého novorozence s covidem-19 z tabulky úmrtí. Ve věkové kategorii do 14 let tak Česko opět nemá žádnou oběť koronavirové epidemie.

"V souladu s metodikou pro evidenci úmrtí bylo radou Informačního systému pro infekční nemoci (ISIN) po konzultaci s odborníky a metodiky rozhodnuto, že případy mrtvě narozených dětí budou v ISIN stornovány," vysvětlila TN.cz mluvčí ÚZIS Lenka Svobodová.

"Došlo tedy ke smazání záznamu o úmrtí ve věku 0 let, neboť se nejednalo o úmrtí, ale o porod mrtvě narozeného dítěte s covid-19. Toto mrtvě narozené dítě není započítáno mezi zemřelé," doplnila.

Dítě ve statistikách přibylo 9. prosince, ústav informaci vymazal ani ne po dvou týdnech. ÚZIS tehdy podrobnosti zveřejnit nemohl, o den později to udělala liberecká nemocnice. Právě tam se neštěstí v říjnu odehrálo.

"Přijali jsme pacientku s diagnózou covid-19 v pokročilém stádiu těhotenství. Kvůli komplikacím jejího zdravotního stavu později došlo k porodu mrtvého dítěte, které bylo taktéž covid pozitivní," uvedla nemocnice.

Zemřelé dítě do 14 let se v tabulce poprvé objevilo už 19. listopadu. Podle ÚZIS se ale jednalo o chybu v datech. S covidem-19 v Česku zemřelo už přes 10 tisíc lidí. Nejvíc obětí je ve věkové kategorii 75-84 a potom nad 85. Dva mrtví jsou i ve věkové kategorii 15-24 let.

