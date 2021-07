Mrtvice na sebe upozorňuje už 10 let předem. Tyto signály nepodceňujte!

Známky cévní mozkové příhody se mohou podle nového výzkumu začít objevovat už deset let před samotnou mrtvicí. Lidem se zhoršují kognitivní dovednosti a každodenní činnosti se stávají obtížnějšími.

Studie nizozemských vědců, zveřejněná v odborném časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, zjistila, že příznaky naznačující příchod mozkové mrtvice se mohou objevovat až 10 let před jejím propuknutím. Do výzkumu zapojili bez mála 15 tisíc účastníků a sledovali jejich zdravotní stav v období od roku 1990 až 2016.

Zjistili, že u pacientů, kteří prodělali mozkovou mrtvici, se ještě před jejím propuknutím zhoršily kognitivní dovednosti, například schopnost řeči a vyjadřování, paměť, pozornost či rychlost zpracování informací.

Ve všech těchto případech lidé, které později postihla mrtvice, dosahovali horších výsledků. Výzkumníci se zaměřili i na každodenní aktivity jako je vstávání z postele, oblékání, hygiena, stravování, chůze, uchopení předmětů, ale také nakupování, příprava jídla, spravování financí, úklid, cestování bez doprovodu nebo používání telefonu.

Pokud lidé začínají pociťovat, že jim tyto běžné činnosti jdou hůře než předtím, měli by zpozornět. "Naše zjištění prokázala, že jedinci se zhoršujícími se kognitivními dovednostmi a schopností vykonávat každodenní aktivity jsou vystaveni vyššímu riziku cévní mozkové příhody," uvedli autoři studie.

Výzkum může pomoci identifikovat vysoce rizikové jedince a zaměřit se u nich na prevenci. Výsledky prokázaly, že více než polovina (60 %) z těch, kteří prodělali mrtvici, byly ženy. Vyšší riziko vědci odhalili také u nositelů genu ApoE, který je spojený s Alzheimerovou chorobou, a lidí s nižším dosaženým vzděláním.