Mrtvý nosorožec měl skončit v muzeu, zoo ale tělo Zamby prodala

Samice nosorožce tuponosého Zamba byla nejstarším nosorožcem svého druhu v Česku a čtvrtým nejstarším v celé Evropě. Odhaduje se, že jí bylo 49 let. Trpěla na vážná chronická onemocnění orgánů a během minulého týdne se její zdravotní stav výrazně zhoršil.

V pondělí jí pak v důsledku koliky selhal organismus a zoo neměla na výběr - Zambu musela utratit. "Vzhledem k bolestem a dalšímu nepříznivému zdravotnímu stavu bylo následně přistoupeno k eutanazii," napsala mluvčí zoo Věra Vrabcová.

Záhy po její smrti se začaly objevovat dohady, co bude dál s jejím tělem, jehož hodnota jde do milionů. Hnutí pro PRO! Ústí na facebooku ve středu varovalo, že by tělo zoo mohla prodat do soukromých rukou za několik desítek tisíc korun. Jejich obavy se, jak zjistila TV Nova, skutečně naplnily.

Místo aby tělo Zamby skončilo v ústeckém muzeu, jak bylo domluveno už dříve, prodala ho zoo preparátorské firmě na Moravě za zhruba 50 tisíc korun. Informaci pro TV Nova potvrdila mluvčí zoo.

Ostatky nosorožce, který žil v Česku a těšil návštěvníky zoo více než 40 let, tak mohou být rozprodány za opravdu obrovské částky. Obzvlášť rohy nosorožce jsou vzácným a vysoce ceněným artiklem. "Domnívám se, že by se Zamba měla stát součástí expozic ústeckého muzea a její rohy měly být uloženy v muzejních sbírkách," napsala v otevřeném emailu řediteli zoo Romanu Končelovi Karolina Žákovská z hnutí PRO! Ústí.

Zamba pochází z jihoafrické rezervace Umfolozi a do tehdejšího Československa se dostala díky expedicím ředitele královédvorské zoo. V době odchytu, tedy v roce 1972, jí byly zhruba dva roky. Do ústecké zoo se přesunula v roce 1980 a strávila tam zbytek svého života.

Nejedná se o první smutnou zprávu z ústecké zoo od začátku měsíce. Týden před smrtí Zamby, v pondělí 15. července, museli uspat samici tuleně obecného Mary. "V posledních měsících měla zdravotní problémy, proto jsme 18. června provedli podrobné veterinární vyšetření. Byla zjištěna vychlípenina jícnu, což byla hlavní příčina špatného příjmu potravy a následného trávení," napsala ústecká zoo na facebooku.