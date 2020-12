Mrtvých v Česku přibývá! V říjnu umřelo nejvíce lidí od roku 2011

V Česku prudce přibývá mrtvých. V říjnu během jednoho týdne zemřelo 3569 obyvatel České republiky, což je nejvíce za posledních minimálně deset let. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), který zveřejnil počet úmrtí v letech 2011 až 2020 v jednotlivých týdnech.

Ve 43. týdnu (19. až 25. října) zemřelo v roce 2020 v Česku 3569 lidí. Průměr let 2015 až 2019 je přitom výrazně nižší, konkrétně 2079 zemřelých.

ČSÚ zveřejňuje počty zemřelých se zpožděním zhruba měsíce a půl, jde tedy o poslední dostupná data. Je tak pravděpodobné, že v následujících týdnech se budou čísla i dále zvedat.



Počty zemřelých začaly rychle růst ve 38. týdnu (14. až 20. září). Do té doby se držely kolem průměrných hodnot. Ve 38. týdnu zemřelo 2211 lidí, ve 40. týdnu už to bylo 2366 a ve 42. týdnu zemřelo 2918 lidí.



Důvody úmrtí úřad nezveřejňuje, z dat ale vyplývá, že nejvíce zasažení jsou starší lidé. Do 39 let věku totiž čísla kopírují průměr minulých let. Ve věkové skupině 40 až 64 let už ale dochází k mírnému nárůstu. Ve 43. týdnu zemřelo 397 lidí oproti průměrnému počtu 325 zemřelých.



Výrazně vyšší rozdíl je ve věkové skupině 65 až 84 let. Průměr činí 1096 zemřelých za týden, v roce 2020 ale ve 43. týdnu zemřelo 1941 osob.



Vysoký rozdíl je i mezi osobami staršími 85 let, kde činí průměr 616 mrtvých a v roce 2020 zemřelo 1193 osob. Letos tak zemřelo téměř dvakrát více seniorů nad 85 let než bylo obvyklé v minulých letech.



Velkým problémem letošního roku je kromě epidemie koronaviru i rušení odkladných operací. Lidé také méně chodí na pravidelné prohlídky.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je proto prioritou obnovit odkladnou zdravotní péči. Vláda už minulý týden zrušila nařízení, kterým nemocnicím zakázala poskytovat odkladnou péči.

„Nemocnice můžou postupně dle svých volných kapacit obnovovat tuto necovidovou péči a začít se stále více starat i o všechny ostatní občany pacienty, kteří měli tuto odkladnou péči zatím odloženu,“ uvedl ministr Blatný.

Lidé více umírají nejen kvůli koronaviru. Podívejte se na podrobnosti v reportáži TV Nova: