Munice z okolí Vrbětic jen tak nezmizí, úklid se letos nestihne!

Policisté potvrdili, že se do konce roku nepodaří vyčistit bývalý vojenský areál u Vrbětic na Zlínsku od rozmetané munice. Ta se tam dostala ze dvou muničních skladů, které na podzim roku 2014 zničily exploze. Dva muži tehdy zahynuli.

Policisté mluví o historicky nejdelším a také nejnákladnějším zásahu integrovaného záchranného systému v České republice. Střízlivé odhady mluví o nejméně jedné miliardě korun - na tolik prý vyjdou likvidační práce.



I když první exploze otřásla bývalým vojenským areálem přesně před pěti lety, stále je tu velmi nebezpečno. To je vidět i na policejních záběrech. Denně tu nacházejí desítky kusů nevybuchlé a často poškozené munice.



Vrbětický areál zůstává stále neprodyšně uzavřený. Nejdříve ho střežila armáda, teď policie.



Momentálně se tu pracuje v asi nejnáročnějším místě a to mezi oběma sklady, které zničily před pěti lety exploze. Nevybuchlé množství munice je tu extrémní. Několikrát během léta se tu musel použít chemický postřik, aby místo nezarůstalo. I když mělo být původně hotovo do konce letošního roku, finální práce se posouvají a to na jaro 2020.