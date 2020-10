Musk znovu dobývá vesmír. Na oběžnou dráhu poslal další družice

Jak už tomu bývá zvykem, tak družice na oběžnou dráhu vynesl opět raketoplán Falcon 9, který je hlavní chloubou vesmírné společnosti SpaceX, patřící Elonu Muskovi. Jedná se už o čtvrtý let do vesmíru, který má v plánu vypustit 60 nových družic. Start rakety byl naplánován na jednu hodinu odpoledne našeho času.

Posledním startem by se měl počet Starlink družic na oběžné dráze přiblížit osmi stovkám. Na příští rok plánuje Musk vyslat do vesmíru dalších tisíc nových družic. Celkově pak chce do vesmíru vyslat 42 tisíc družic, tak aby dokázaly přenášet z vesmíru internetový signál do celého světa, včetně míst, kde zatím internet není.

Družice Starlink jsou pro většinu lidí zajímavé hlavně tím, že je možné je sledovat na obloze pouhým okem. Mnoho odborníků si naopak stěžuje, že se jedná o znečišťování vesmírného prostoru.

Časový přehled průletů satelitů Starlink nad Českem:

- 7.10.2020 – 6:07

- 7.10.2020 – 5:09

- 8.10.2020 – 5:43

- 9.10.2020 – 6:18

- 10.10.2020 – 5:21





Nejnovější družice budou na obloze v Česku bohužel k vidění až za několik týdnů. Tento týden je každopádně možné sledovat ty starší, a to vždy okolo šesté a páté hodiny ranní. Pro více informací navštivte web findstarlink.com.

Start rakety Falcon 9, na oběžnou dráhu vynesla satelity Starlink a SkySats. Podívejte se na video: