Muslimky přirovnal ke schránkám, teď se Johnson stane premiérem

Pro jedny šašek a klaun, pro druhé vizionář a odvážný rebel, který se postaví politickým elitám. Bývalý publicista a starosta Londýna proslul svým nekompromisním humorem, ale i sportovními výkony, které bere možná až příliš vážně.

Johnson se toho zkrátka nebojí a pro urážky nejde daleko. Muslimky v nikábech tuhle označil za poštovní schránky, nevybíravě se vyjádřil o Skotech nebo gayích. Poté, co vyburcoval davy proti Evropské unii, zastával ve vládě Mayové post ministra zahraničí.

"Proč posíláme deset miliard liber ročně do Bruselu? Něco se utratí za podporu býčích zápasů ve Španělsku! Myslíte si, že by britští daňový poplatníci měli podporovat španělské býčí zápasy?" tvrdil v roce 2016.

S Donaldem Trumpem si padli hned oka, a to nejen díky podobnému účesu. Johnson, otec čtyř dětí, je také známý četnými aférkami, ale i hádkami, které řeší dokonce i policisté. "Johnsonovi se musí nechat, že je to energický politik. Taky je to dobrý populista, ale trpí prchlivostí" tvrdí politolog Jan Kubáček.

"Bude muset být schopen mnohem lépe a hlavně systematicky hledat kompromis a pokud možno uklidnit britskou vládu a rozhádaný britský parlament, který je roztříštěný, jako nikdy v historii nebyl," dodal Kubáček. Zatímco Britům neunikla podobnost Johnsona a Trumpa, Češi si všimli, že je budoucímu premiérovi podobný i český komik Lukáš Pavlásek.