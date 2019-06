Aktivistky zahájily Operaci burkini: Nosí zakázané islámské plavky

Ve francouzském městě Grenoble se v neděli několik muslimských žen i přes zákaz koupalo v místním bazénu v burkinách. Ženy se snažily poukázat na to, že by měly mít stejná práva jako ostatní obyvatelé. Některým návštěvníkům jejich úbor nevadil, dokonce je povzbuzovali a tleskali jim.

Členky neziskové organizace Občanská aliance se snaží bojovat za práva muslimských žen ve Francii, a to především ve městě Grenoble. V bazénu Jean Bron nesmějí nosit burkini, které jsou podle nich součástí jejich kultury a symbolem islámu.

Muslimky se proto rozhodly v neděli do bazénu vyrazit i v burkinách a užít si koupání. Snaží se tak poukázat na to, že by měly mít stejná práva jako ostatní obyvatelé. Jejich protest je součástí "operace burkini", kterou ženy zahájily v polovině května letošního roku.

"Máme sen, chceme se bavit ve veřejných bazénech jako všichni ostatní občané, doprovázet naše děti, kdykoli chtějí jít plavat, když je v Grenoblu v létě velmi horko. Musíme bojovat proti diskriminačním politikám a předsudkům ve Francii, protože jsme vlastně byly zbaveny občanských práv na přístup k veřejným službám a infrastrukturám ve městě," řekla BBC jedna z protestujících.

Ženy se koupaly asi hodinu, i když jim plavčíci řekli, že do bazénu nesmí. Podporu pak našly v ostatních návštěvnících, kteří muslimkám dokonce i tleskali. I když si plávání užily, nakonec dostaly pokutu 35 euro (v přepočtu 903 korun).

Burkini jsou tématem ve Francii už řadu let. Některá města navrhla tento oděv zakázat úplně. V roce 2010 se Francie dokonce stala první zemí, která zakázala zahalování obličeje závoji. Podobně je na tom Rakousko nebo Dánsko.

I v České republice se nošení burkin řešilo, a to v roce 2017, kdy na sociálních sítích kolovala fotografie ženy, která se v úboru koupala v jednom akvaparku. Lidem především vadilo, že je to nehygienické.