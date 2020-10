Muž 12 let hrál, že je retardovaný. Kromě vězení musí vrátit dva miliony

Obvodní soud pro Prahu 10 poslal na čtyři roky do vězení muže, který měl připravit stát na neoprávněném vyplácení sociálních dávek o více než dva miliony korun. Dlouhých 12 let prý předstíral mentální retardaci a dokázal o ní přesvědčit i lékaře. Ti mu naměřili IQ 35, přitom si dokázal udělat řidičský průkaz. V minulosti už byl několikrát trestaný.

Ještě loni při prvním líčení Petr Stojka vypadal, že to skutečně nemá v hlavě v pořádku. Neustále narážel do kamery a vydával u toho podivné zvuky.

Stojka následně skončil ve vazbě. Do soudní budovy ho v pondělí ale eskorta nepřivezla. Požádal, aby se rozhodlo v jeho nepřítomnosti. Asi tušil že hra skončila. Soudce ho poslal na čtyři roky do vězení. Advokát to komentovat nechtěl, prý neměl svolení klienta.

Odsouzený má navíc vrátit milion a 300 tisíc korun České správě sociálního zabezpečení a více než 700 tisíc úřadu práce. Právě o takovou sumu měl stát za dvanáct let připravit. Rozsudek zatím není pravomocný.

Před sociální pracovnicí se prý třásl, tulil se k plyšovému medvídkovi a schovával se u matky. Ta jeho hru hrála také. Tvrdila, že se sám nezvládne najíst, musí mu pomáhat s oblečením, že sám prý nevychází a nedokáže ani otevřít okno.

Zato si ale zvládl udělat řidičský průkaz a kvůli loupežím, krádežím či drogám byl několikrát ve vězení. Tam se prý choval normálně.

Ještě déle zvládl úřady klamat Roman Kotlár. Ten se před nimi choval jako retardovaný 20 let. Před třemi roky ho soud poslal do vězení za to, že připravil o byt muže, který postižený skutečně byl. Předtím ještě nechvalně proslul, když se synem brutálně napadl souseda.