Muž (28), který měl postřelit strážníka, je podle posudku nepříčetný

Muž přijel na čerpací stanici v Trutnově autem vybaveným jako do války. Napěchované bylo nejrůznějšími zbraněmi. Byla tam krátká samonabíjecí expanzní pistole a taky opakovací pistolová kuše se zabudovanou napínací pákou. Nechyběly šípy, zásobníky ani nábojový pás.

V autě měl i vrhací hvězdice, několik nožů a taky páčidlo. 28letý muž vyrazil podle vyšetřovatelů v polovině března před čtvrtou hodinou ráno na čerpací stanici krást. Obsluha ale přivolala strážníky a jakmile přijeli, začalo drama.

Muž je začal slovně i fyzicky napadat a pak zaútočil i na jejich auto. V jedné ruce měl páčidlo a do služebního vozu začal nekompromisně mlátit. Odnesl to nejen maják a blinkry. Plynovou pistolí pak muž zasáhl strážníka do hlavy, ten střelbu opětoval a neminul.

Zranění ale útočníka nezastavilo a začal prchat. Nasedl do auta a ujel 1,5 kilometru až na křižovatku Náchodské a Ječné ulice, kde ho policisté zastavili. Jak útočník, tak i strážník skončili v nemocnici.

Podezřelý byl obviněný ze zločinu násilí proti úřední osobě a poškození cizí věcí, ale ze znaleckého posudku vyplynulo, že je nepříčetný a bylo by vhodné, kdyby skončil v zabezpečovací detenci. Vyšetřovatelé nyní státnímu zástupci navrhli, aby jeho stíhání úřady zastavily.