Muž a žena měli napadnout v parku děti. Skončily v nemocnici

K napadení romských dětí mělo dojít v neděli večer v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou. Pět dětí měli napadnout dospělý muž a dospělá žena, podle svědků je bili pěstmi do obličeje a hrudníku. Podle webu Romea.cz skončil čtrnáctiletý chlapec v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděními zády, jedna dívka pak s poraněným hrudníkem.

"Útočila i ta žena. Moje dcera od ní dostala facku,“ řekla webu Romea.cz matka jedné z napadených dívek. Další děti byly podle ní zbité mnohem víc. "Jedna z dívek potom, co ji ten chlap dal ránu do hrudi, nemohla vůbec dýchat,“ tvrdí. V parku by měly být kamery, policie by tudíž měla disponovat kamerovým záznamem. Podle svědků incidentu měl muž chytnout jednu z dívek za vlasy a vulgárně jí nadávat, následně ji udeřit pěstí do obličeje.

"Můj syn je v nemocnici a zůstává tam na pozorování. Bude pak muset zůstat v domácím léčení. Nejmladší dítě, které u napadení bylo, má sedm let. Jsme z toho zděšení," uvedla pro Romeu další z matek napadených dětí.

Podle příbuzných mělo dojít k hádce mezi šestnáctiletou dcerou muže, který měl útočit, a některým z dětí. Případ byl předán kriminálce.

"V neděli v podvečerních hodinách jsme přijali oznámení od rodičů, že byly jejich děti fyzicky napadeny v parku v Lipníku nad Bečvou dvěma dospělými osobami, konkrétně mužem a ženou," sdělila za olomouckou policii tisková mluvčí Miluše Zajícová.

"Celkem mělo být napadeno pět dětí. Rodiče dvěma dětem zajistili ošetření v nemocnici, kde jedno bylo jednorázově ošetřeno a druhé zde zůstalo na pozorování," doplnila. "Policie v souvislosti s uvedeným případem a ke zklidnění situace ve městě spolupracuje s městským úřadem, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality," doplnila.

"Ve středu byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy pokus ublížení na zdraví a výtržnictví proti neznámému pachateli,“ uvedla Zajícová. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.