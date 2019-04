Muž držel v příbramské bance 9 rukojmí. Policie zastavila stíhání!

Pachatel při vstupu do pobočky Unicredit Bank vystřelil do stropu. V budově držel devět rukojmí - dva zaměstnance banky a sedm klientů. Muže později zadrželi policisté, nikomu se nic nestalo. Za zločin braní rukojmí hrozilo obviněnému až 12 let vězení.

"Usnesením krajského státního zástupce bylo v dané věci zastaveno trestní stíhání, obviněný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný," uvedl Chalupa.

Pachatel jednoho klienta propustil ještě před příjezdem zásahové jednotky. Po necelých třech hodinách do banky vnikli příslušníci Útvaru rychlého nasazení a muže zadrželi. Rukojmí byli v pořádku, nikdo nebyl zraněn.

Muž podle dřívějších informací akci podnikl, protože chtěl podat trestní oznámení prostřednictvím médií. Banku si asi vybral náhodně. Soud ho poslal do vazby, aby se nemohl vyhýbat trestnímu řízení ani trestnou činnost opakovat. Kde je muž umístěn nyní, Chalupa nevěděl.