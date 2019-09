Muž hrozil, že vyhodí celý dům do povětří! Soud mu dal podmínku

Muž z Ostravy, který chtěl údajně vyhodit činžovní dům do vzduchu, v pátek stanul před soudem. Podle obžaloby v bytě zapnul všechny hořáky sporáku. Neštěstí zabránil včasný zásah strážníků. 21 lidí mohlo přijít o bydlení nebo i o život. Obžalovaný se u soudu několikrát omluvil. Nakonec dostal pětiletou podmínku.

Začátkem listopadu vyrazil k domu v Muglinově tým policistů. V jednom z bytů nechal muž puštěný plyn, chtěl údajně, aby budova vyletěla do povětří. Muži zákona hned po příjezdu plyn ucítili a začali byt odvětrávat. Podle nich muž nechal puštěné všechny čtyři plynové hořáky. Pomoc zavolala jeho družka, kterou údajně varoval SMS zprávou.

V té době bylo v bytovce 21 lidí. Muž byl opilý, nadýchal téměř čtyři promile. Podle znaleckého posudku psychiatrů je závislý alkoholik. Kdyby svůj úmysl dotáhl do konce, mohl být výbuch devastující.

"On se chtěl zabít, on nechtěl tady nikomu ublížit, my jsme se pohádali a já jsem odešla k rodičům," popsala družka obžalovaného.

Soudkyně ho v pátek uznala vinným. Za opilství dostal tři roky s odkladem na pět let. Navíc se musí jít léčit. Obžalovaný rozsudek přijal se slzami v očích. Slíbil, že už se to opakovat nebude.

"Já si myslím, že pokud se obžalovaný zdrží požívání alkoholických nápojů, tak by tento problém nastat neměl," sdělil státní zástupce Petr Valiček.

Rozsudek ale pravomocný není, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání, požadoval totiž pro muže vězení.