Muž měl snadným trikem okrást seniory o statisíce. Poznáte ho?

Vyšetřovatel obvinil dva muže ve věku 19 a 39 let z přečinů krádeže, podvodu a neoprávněné opatření platebního prostředku. Muži měli během dvou měsíců na konci roku 2020 obelstít devět občanů ve věku od 71 do 91 let. Pachatelé působili v celé republice.

"Jezdili po vesnicích, kde si vytipovali dům, u kterého zaparkovali. Mladší z mužů zůstal v autě a druhý šel zkusit "štěstí". Pod smyšlenou záminkou, že veze jejich synovi zboží, většinou se jednalo o mobilní telefony, požadoval peníze. V některých případech, aby vzbudil důvěru, předstíral telefonní hovor s jejich synem," popsala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Ze seniorů se muži podařilo vylákat peníze, ale z domů si odnášel také mobilní telefony, peněženky i platební karty. Seniorům způsobil škodu za téměř 240 tisíc korun.

"Pouze jedna žena, protože neměla žádného syna, 'nesedla na lep' a požadované peníze mu nedala. Nejvyšší škodu, 100 tisíc korun, způsobil nejstarší ženě, která pár dní po okradení bohužel zemřela," dodala Kormošová.



Policisté zjistili, že popis poškozených sedí na muže nedávno propuštěného z vězení. "Starší z obviněných mužů si za trestnou činnost na seniorech ve vězení odpykal 3,5letý trest, odkud byl na konci června loňského roku podmínečně propuštěn s uloženou povinností navštěvovat probační a mediační službu. Tam se dostavil naposledy v listopadu," uvedla mluvčí.

Policie předpokládá, že muž mohl opustit území České republiky a proto je na něho vydán i evropský zatýkací rozkaz. Hledaný Daniel Alexander je 173 cm vysoký a má trvalé bydliště v Jihlavě.

Oběma mužům hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.

Policie pátrá také po zlodějce, která v tramvaji vytrhla ženě telefon z ruky a utekla:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.