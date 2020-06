Muž jezdil po obchodě na kole a bez roušky! Chtěl prý ukrást nářadí

Třicetiletý muž se vydal do supermarketu v centru Chomutova bez roušky a na jízdním kole. Na tom měl podle svědků jezdit po prodejně. Když ho pracovník ostrahy upozornil, že nemá roušku a na kole po obchodě jezdit nesmí, měl muž z kola slézt, sundat si tričko a omotat si ho kolem úst.



Tím to ale neskončilo. Za chvíli si měl do kalhot schovat akuvrtačku a akubaterii a projít s nimi přes pokladny bez zaplacení. Zboží měl nakonec hodit zpátky za pokladnu a vyjít před prodejnu. Když mu pracovník ostrahy chtěl v odchodu zabránit, měl muž vytáhnout nůž. Poté podle svědků sedl na kolo a odjel.



To už se ale do případu vložili i policisté. Z kamerových záznamů zjistili, jak muž vypadá, a začali po něm pátrat. Nakonec ho rychle našli a u něj i nůž, kterým měl ohrožovat ochranku v supermarketu.



Policisté zjistili, že se jedná o recidivistu. Protože hrozilo, že by v trestné činnosti mohl pokračoval, podal vyšetřovatel návrh na vzetí do vazby. Tam nakonec skončil, protože byl podle policie agresivní i u soudního jednání. Pokud soud muže uzná vinným, může jít až na osm let do vězení.