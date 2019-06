Detaily střelby na Jičínsku: Muž měl sedět za pokus o vraždu!

Muž, kterého v Nemyčevsi na Jičínsku v pondělí odpoledne postřelili členové zásahové jednotky, není policistům neznámý. Před jedenácti lety ho totiž soud podle nich poslal na deset let do vězení za pokus o vraždu.

"S ohledem na to, že incident se odehrával v obydlené zóně mezi ostatními rodinnými domy a zejména vzhledem k informacím o mužově trestní minulosti násilného charakteru, museli policisté postupovat s největší opatrností," informovala v úterý dopoledne policejní mluvčí Eva Prachařová.

Před jedenácti lety hradecký krajský soud tohoto muže podle jejích slov poslal na deset let do vězení za pokus o vraždu.

Podle očitého svědka zasahoval na místě i policejní vrtulník. Slyšel do pěti výstřelů, oblast kolem domu byla uzavřena. "Na místě byla zásahová jednotka, měl pistoli, byla tam přestřelka. Asi byl nalitý nebo zfetovaný, jinak si to vysvětlit neumím. Když jezdil na kole do práce, byl normální člověk. Žil sám, občas za ním přijeli kamarádi. Vím, že v minulosti byl zavřený ve Valdicích," řekl Jaromír Suchánek.

Reportér TV Nova v úterý přímo v Nemyčevsi zjistil, že se střílelo na dvorku domu, který stojí až na samém konci obce u lesa. Proto první lidé, kteří policisty volali, hlásili, že se střílí právě mezi stromy.

Až poté hlídka vyslaná na místo zjistila, že se střelba ozývá z dvorku, který je jen pár metrů od silnice. Muž odmítal pistoli odložit, takže do Nemyčevsi přijela i zásahovka.

A když ani její členové střelce nepřesvědčili, aby zbraň odložil, tak vystřelili také. Podle dostupných informací ho zasáhli do břicha. Zraněný leží v hradecké nemocnici ve velmi vážném stavu.