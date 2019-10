Muž, který měl vyhladovět zvířata v bytě, byl už za jiné týrání odsouzený

Nájemník, který v Ústí nad Labem opustil byt plný zvířat a řadu jich tím odsoudil k smrti, už byl dříve odsouzen. Je to jen měsíc, co dostal podmínku za to, že v bytě v Mostě týral zvířata, která neměla dostatek jídla a podle sousedů je ani nevenčil. Přišlo se na to ve chvíli, kdy výkaly začaly protékat stropem.