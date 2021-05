Muž, který vystřílel rodinu na oslavě v Coloradu, měl vztek, že ho nepozvali

Tragická událost se stala v noci na neděli v parku mobilních domů ve východní části města Colorado Springs. Osmadvacetiletý Teodoro Macias zastřelil svou stejně starou přítelkyni a pět členů její rodiny, když oslavovali narozeniny. Poté spáchal sebevraždu. Podrobnosti zveřejnila v úterý místní policie, informovala zahraniční média.

Teodoro chodil s dívkou rok, byl žárlivý a měl potíže se sebeovládáním. Asi týden předtím se s rodinou rozhádal, a tak ho na oslavu nepozvali.

Pomstil se tím, že po půlnoci dorazil s pistolí, a kromě přítelkyně zastřelil i jejích pět příbuzných, kterým bylo od 21 do 53 let. Ušetřil jen tři děti ve věku dvou, pěti a jedenácti let. Pak zbraň obrátil proti sobě. Na místě činu nalezli policisté sedmnáct nábojnic.

Pachatel měl čistý trestní rejstřík, poloautomatickou pistoli ráže 9 mm však vlastnil nelegálně. Známí ho charakterizovali jako tichého a vážného muže. Policie nenašla důkazy, že by své přítelkyni fyzicky ubližoval.

Narozeniny měli tři členové rodiny v jednom týdnu a slavili je tradičně společně. Z oslavenců přežila jen žena, která musela ráno do práce, a tak s manželem a dětmi odešli kolem 22. hodiny domů. Přišla o matku a dva bratry. Vrahova přítelkyně byla švagrovou jednoho z nich.

Policisté na místě tragédie zajišťovaly důkazy několik hodin. Podívejte se na video: