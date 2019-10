Muž ležel v bytě osm let mrtvý! I když si sousedé stěžovali na zápach

Mrtvý muž ležel bez povšimnutí ve svém bytě dlouhých osm let. Jeho pozůstatky našli hasiči náhodou, když evakuovali obyvatele budovy, která začala hořet. Mužův pes ležel mrtvý vedle svého pána. Zřejmě zemřel hlady.

Heinz († 59) pracoval v pekárně, když odešel do předčasného důchodu. Údajně to nebyl úplně typický samotář a introvert. Často se setkával se sousedy, například když venčil svého psa. Přesto za dlouhých osm let muže nikdo nenahlásil jako nezvěstného.

Sousedé podle zahraničních médií tvrdí, že volali policii kvůli zápachu. "Policie řekla, že to není smrad z mrtvého těla," popsala sousedka Angelika Havenerová. "Ptala jsem se na úřadech, zda zemřel, ale řekli, že mi to nemohou potvrdit," řekla sousedka, podle které se jednalo o milého muže. "Určitě si nezasloužil takhle zemřít," dodala.

Záhadu rozlouskli až hasiči, když museli evakuovat budovu. Nenašli však jen pozůstatky zesnulého Němce. Smutný osud dostihl i jeho psa, který v bytě zemřel hlady. Sousedé přitom museli slyšet vytí hladovějícího zvířete. Zároveň jeho auto chátralo před domem.

Sousedy a pošťáka mohla zalarmovat "přetékající" poštovní schránka. Také není jasné, kdo za muže platil faktury. Je možné, že měl nastavený trvalý příkaz v bance.