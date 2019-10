Muž měl brutálně zabít dva lidi a utéct do Česka. Vypátrali ho po 24 letech

Policisté dopadli v Praze muže, který je podezřelý z 24 let staré dvojnásobné vraždy. Ta se stala ve vietnamské komunitě v německém Chemnitzu a byla značně brutální - pachatel své oběti mučil. V České republice se skrýval pod falešnou identitou. Nakonec mu to ale nepomohlo. Hrozí mu až doživotní trest.

Když si pro něj policisté přišli, možná měl za to, že je to kvůli obchodům nebo povolení k pobytu. Důvod byl ale mnohem vážnější. Dvaapadesátiletý muž měl novou identitu. Původně se jmenoval Quoc Hung Nguyen a německá policie o něj velmi stála. Ukázalo se, že by měl mít co do činění s dvojnásobnou vraždou z roku 1995.

Muž byl zákrokem překvapen, protože se domníval, že bude pod novou identitou v České republice v bezpečí. Vražda se stala uvnitř vietnamské komunity německého města Chemnitz. Pachatel měl zabíjet ze msty. Své oběti svázal, nasadil jim roubíky a nakonec je uškrtil.

Muž strávil nějaký čas v cele v České republice a nakonec si ho převzali němečtí policisté. Hrozí mu až doživotní vězení. V Česku je promlčecí doba vraždy 20 let, v Německu je to ale 30.

Kvůli mezinárodně hledaným lidem měli specialisté na cílené pátrání z policejního prezidia v posledních týdnech práce víc než dost. Například 37letého cizince zadrželi u čerpací stanice nedaleko Mníšku pod Brdy. Nejspíš poputuje do Švýcarska, kde je podezřelý z trestné činnosti.

Další úlovek si pátrači vylovili přímo z postele v Plané u Mariánských Lázní. Na 59letého muže vydaly evropský zatýkací rozkaz italské úřady. Je podezřelý z hospodářské trestné činnosti. Teď čeká v cele na vydání.