Muž měl zabít vlastní matku. Do vězení ale zřejmě nepůjde

Viník rodinné tragédie, při níž přišla o víkendu o život 73letá žena na Novojičínsku, zřejmě do vězení nepůjde. Místo o vazbě se teď jedná o jeho hospitalizaci na psychiatrii.

Dlouholeté spory mezi matkou a synem zřejmě vyústily ve smrtící napadení. O způsobu zatím policisté mlčí. Podle svědectví sousedů se spolu matka a syn často hádali. Naposledy ale už nezůstalo jen u slov.

"Kriminalisté prověřují násilný trestný čin, při kterém došlo k úmrtí ženy v domě na Novojičínsku. V této souvislosti byla zadržena jedna osoba," informovala o víkendu policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Zadrženého muže pak na ošetření do nemocnice doprovodila ozbrojená policejní eskorta. Vypadalo to, že během Velikonoc muže policisté obviní z vraždy, za kterou si mohl odsedět až 18 let.

Zatím to ale podle informací televize Nova vypadá, že bude muset podstoupit léčbu na psychiatrii. Sousedé jsou stále v šoku, podle nich byl muž tichý a nenápadný.